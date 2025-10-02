ڈیجیٹل معیشت کے خواہشمندوں کیلئے ریلیف پیکیج کا مطالبہ
کراچی (سٹی ڈیسک)سوشل انٹرپرینیور، ڈیجیٹل مارکیٹر اور ای کامرس ماہر حنین ضیاء نے کہا کہ ایف بی آر کا یکم جولائی 2025 سے نیا ای کامرس ٹیکس نظام چھوٹے ۔۔کاروبارکیلئے مشکلات پیدا کرے گا۔
ان کے مطابق ٹیکس لگنے سے ڈیجیٹل معیشت میں قدم رکھنے والے نوجوانوں کے منافع میں کمی آئے گی کیونکہ ان کی مصنوعات اور خدمات مہنگی ہو جائیں گی، اس طرح مارکیٹ میں دوسرے کاروبارکے ساتھ مقابلہ کرنا ان کے لیے مزید مشکل ہو جائے گا۔حنین ضیاء نے زور دیا کہ ایف بی آر کو چاہیے کہ وہ ڈیجیٹل معیشت میں قدم رکھنے والے نوجوانوں اور اسٹارٹ اپس کیلئے خصوصی ریلیف پیکیج دے ، ابتدائی برسوں میں کم یا صفر شرح ٹیکس نافذ کرے اور رجسٹریشن کے عمل کو آسان اور فیس فری بنایا جائے ، اگر چھوٹے کاروبار کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے ساتھ سہولتیں نہ دی گئیں تو یہ پالیسی نوجوان طبقے کیلئے مواقع کے بجائے رکاوٹ بن جائے گی۔