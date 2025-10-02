عورت ٹیک کی جانب سے شارک ٹیک کا انعقاد
اسلام آباد (بزنس ڈیسک)عورت ٹیک نے سیدپور اسلام آباد میں اپنی طالبات کیلئے ایک ہفتہ طویل تربیتی و استعداد سازی بوٹ کیمپ شارک ٹیک کا انعقاد کیا۔ عورت ٹیک ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے جو نوجوان لڑکیوں کو ڈیجیٹل مہارتیں سکھا کر ان کے لیے مالی خودمختاری کے راستے ہموار کرتا ہے ۔۔۔
پروگرام کا مقصد نوجوان طالبات کو کاروباری وسائل اور معیاری رہنمائی تک رسائی فراہم کرنا تھا۔ تربیتی سلسلے میں یوتھ ایمپلائمنٹ نیٹ ورک نے شرکاء کو بزنس ماڈل ڈویلپمنٹ کی بنیادی تربیت دی، جبکہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر نے پچ تیار کرنے اور اسے مؤثر انداز میں پیش کرنے پر رہنمائی فراہم کی۔اختتامی مرحلے میں7ٹیموں نے اپنے بزنس آئیڈیاز پانچ ممتاز ججوں کے سامنے پیش کیے ۔ ان میں مدیحہ ملک (سی ای او، سینٹیکس ہیلتھ)، نعیمہ انصاری (سابق صدر اسلام آباد ویمن چیمبر )اور آشر (سی ای او، ڈبلیو اے آئی انڈسٹری) شامل تھے ۔طالبات کے منصوبوں میں روایتی کڑھائی کے فن کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ قائم کرنا اور پاکستان کی تاریخ کو تخلیقی کہانی گوئی کے ذریعے اینیمے ہاؤسز کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کرنا شامل تھے ۔عورت ٹیک کی جانب سے منعقدہ یہ بوٹ کیمپ نوجوان لڑکیوں کے خوابوں کو عملی اور قابلِ وسعت منصوبوں میں ڈھالنے کا ذریعہ ثابت ہوا۔ ادارے کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی ایسی سرگرمیوں کے ذریعے نوجوان خواتین کو وسائل اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ وہ اپنی مکمل صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں۔
