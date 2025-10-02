ریفنڈز میں تاخیر سے سرمائے کی قلت پیدا ہو رہی ،طارق محمود میو
لاہور(آئی این پی)لاہور ٹیکس بار کے سینئر ممبر سابق چیئرمین سیلز ٹیکس ریفنڈز کمیٹی طارق محمود میو نے کہا ہے کہ ٹیکس نظام میں شفافیت اور ریفنڈز کے عمل کو تیز اور موثر بنائے بغیر کاروباری طبقے کو حقیقی ریلیف فراہم کرنا ممکن نہیں،سیلز ٹیکس ریفنڈز میں تاخیر سے سرمائے کی قلت پیدا ہو رہی ہے ۔۔۔
اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ٹیکس دہندگان کے اربوں روپے ریفنڈز کی مد میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے نہ صرف انڈسٹری کا کیش فلو متاثر ہو رہا ہے بلکہ روزگار کے مواقع بھی کم ہو رہے ہیں۔ اگر بروقت ریفنڈز جاری کیے جائیں تو برآمدات میں اضافہ اور معیشت کو سہارا مل سکتا ہے ۔انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت کو چاہیے ریفنڈز کے نظام کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈیجیٹلائز کرے اور تمام درخواستوں کو شفاف طریقے سے نمٹائے۔