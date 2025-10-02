ایچ او پی اور پی ایم آئی لاہور چیپٹر کے درمیان معاہدہ
لاہور (اسٹاف رپورٹر)ہاؤس آف پروفیشنلز (ایچ او پی) لاہور اور پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹی ٹیوٹ (پی ایم آئی) یو ایس اے لاہور چیپٹر کے درمیان پاکستان میں جدید پراجیکٹ مینجمنٹ کے فروغ اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے ۔۔۔
ایم او یو پر دستخط ایچ او پی کے صدر ضیا الحق مصطفیٰ اور پی ایم آئی لاہور چیپٹر کے صدر ڈاکٹر خالد احمد خان نے کیے ۔ معاہدے کے مطابق تربیت، رہنمائی، سیمینارز اور علم کے تبادلے کو فروغ دیا جائے گا۔تقریب میں امبرین حق، عمارہ شہزاد، ذکا اعوان، فیصل علی، عثمان رفی اور نعیم علوی بھی موجود تھے ۔ ماہرین کے مطابق یہ شراکت پاکستان میں صنعتوں کو عالمی معیار کی پراجیکٹ مینجمنٹ مہارت فراہم کرنے میں سنگِ میل ثابت ہوگی۔
