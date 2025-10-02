صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایچ او پی اور پی ایم آئی لاہور چیپٹر کے درمیان معاہدہ

  • کاروبار کی دنیا
ایچ او پی اور پی ایم آئی لاہور چیپٹر کے درمیان معاہدہ

لاہور (اسٹاف رپورٹر)ہاؤس آف پروفیشنلز (ایچ او پی) لاہور اور پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹی ٹیوٹ (پی ایم آئی) یو ایس اے لاہور چیپٹر کے درمیان پاکستان میں جدید پراجیکٹ مینجمنٹ کے فروغ اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے ۔۔۔

ایم او یو پر دستخط ایچ او پی کے صدر ضیا الحق مصطفیٰ اور پی ایم آئی لاہور چیپٹر کے صدر ڈاکٹر خالد احمد خان نے کیے ۔ معاہدے کے مطابق تربیت، رہنمائی، سیمینارز اور علم کے تبادلے کو فروغ دیا جائے گا۔تقریب میں امبرین حق، عمارہ شہزاد، ذکا اعوان، فیصل علی، عثمان رفی اور نعیم علوی بھی موجود تھے ۔ ماہرین کے مطابق یہ شراکت پاکستان میں صنعتوں کو عالمی معیار کی پراجیکٹ مینجمنٹ مہارت فراہم کرنے میں سنگِ میل ثابت ہوگی۔

معاہدہ

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شوٹنگ کے دوران کاظم پاشا نے سب کے سامنے ڈانٹ دیا تھا:سعدیہ امام

صابن کے اشتہار میں کندھے دکھانا پسند نہیں:صنم جنگ

ہوسکتا ہے ہالی ووڈ سٹار سلویسٹر سٹالون مجھے جانتے ہوں:جان ریمبو

میری امی کو شو پسند آیا، عائشہ عمر کا لازوال عشق پر رد عمل

پیرس فیشن ویک، ایشوریا رائے کے ہیرے جڑی شیروانی میں جلوے

سید جبران نے حارث رؤف سے معافی مانگ لی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak