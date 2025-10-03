ڈیجیٹل ایکو سسٹم تیزی سے فروغ پا رہا ،ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک
کراچی (بزنس رپورٹر)فوری ادائیگی نظام کو فروغ دینے اور استعمال کو تیز کرنے کا عملی منصوبہ پیش کر دیا گیا۔ بیٹر دین کیش الائنس نے ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے جس میں فوری ادائیگی کے نظام راست کے ذریعے مرچنٹ ادائیگیوں کے فروغ کے لیے قیمتوں کے ذمہ دارانہ تعین کیلئے ایک عملی منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔
اس موقع پراسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر سلیم اللّٰہ نے کہا ہے کہ ملک میں ڈیجیٹل ایکو سسٹم تیزی سے فروغ پا رہا ہے اور آئندہ پانچ برسوں میں زیادہ تر لین دین ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے ہوگی۔ڈپٹی گورنر نے بتایا کہ ڈیجیٹل سسٹم کی ترقی کے باعث 90 فیصد سے زائد ٹیکس نظام بھی ڈیجیٹلائزڈ ہوچکا ہے جبکہ دس سال پہلے ملک میں لین دین بنیادی طور پر دستی طریقہ کار پر مبنی تھا اور کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم موجود نہیں تھا۔ڈپٹی گورنر نے یہ بھی کہا کہ وزیرِاعظم کا نصب العین کیش لیس اکانومی ہے اور اس مقصد کے لیے ملک بھر میں تقریباً 4کروڑ 70 لاکھ راست کے اکاؤنٹس فعال ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں صرف 9 دن میں ایک کھرب روپے سے زائد کی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی گئی ہیں اور چھوٹے تاجر جیسے ڈرائیور، پھل فروش اور دیگر بھی اب راست استعمال کرنا شروع کرچکے ہیں۔بیٹر دین کیش الائنس کے منیجنگ ڈائریکٹر،ایل نشوتی مبابازی نے کہا کہ میں راست کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے پاکستان میں مائیکرو اور چھوٹے کاروباری ادارووں کی ضروریات کو ترجیح دی ہے تاکہ اُن کی خدمت کیلئے ذمہ دارانہ حل تیار کیے جا سکیں۔