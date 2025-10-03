سیمنٹ کی مجموعی فروخت میں 16 فیصد اضافہ ریکارڈ
کراچی(بزنس رپورٹر)آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں سیمنٹ کی مجموعی فروخت بمعہ برآمدات 12.161 ملین ٹن رہی جو 16.25 فیصد زیادہ ہے ،اس دوران مقامی فروخت 9.573 ملین ٹن رہی جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 15.08 فیصد زیادہ ہے۔
اعدادوشمار کے مطابق برآمدات میں بھی 20.81 فیصد اضافہ ہوا اور پہلی سہ ماہی میں برآمدات 2.589 ملین ٹن رہیں جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کی 2.143 ملین ٹن کے مقابلے میں زیادہ ہیں ۔ دوسری جانب جولائی 2025 میں 31.24 فیصد اور اگست 2025 میں 13.47 فیصدماہانہ اضافے کے بعدستمبر 2025 میں سیمنٹ کی فروخت میں 7.05 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ،یعنی ستمبر 2025 میں کُل فروخت 4.250 ملین ٹن رہی ۔ علاوہ ازیں صنعت کی مقامی سیمنٹ فروخت ستمبر 2025 میں 3.418 ملین ٹن رہی جو 14.38 فیصد زیادہ ہے۔ ترجمان سیمنٹ مینوفیکچررز نے کہا کہ سیمنٹ انڈسٹری کی نمو مزید بہتر ہوسکتی ہے بشرطیکہ حکومت ڈیوٹی اور ٹیکسوں میں رعایت دے جو آخرکار صارفین کے فائدے میں ہوگا۔