ٹڈاپ کا پنجاب رائس سیمینار سیریز کا اختتام

سیالکوٹ(بزنس ڈیسک)ٹڈاپ نے سیالکوٹ چیمبر میں چاول میں میکسیمم ریزیڈیو لمٹس (ایم آرایل) اور افلاٹاکسن کے انتظام کے موضوع پر اپنے پانچ سیمینارز پر مشتمل سلسلے کا کامیاب اختتام کیا۔

 سیمینار میں پاکستان کی چاول برآمدات کو درپیش اہم فوڈ سیفٹی چیلنجز، خصوصاً یورپی یونین میں بڑھتی ہوئی روک تھام اور افلاٹاکسن آلودگی کے مسائل پر غور کیا گیا۔ڈاکٹر مبارک احمد، کنسلٹنٹ (ایگرو) ٹڈاپ نے وضاحت کی کہ ایم آرایل خلاف ورزیاں زیادہ تر غیر رجسٹرڈ کیڑے مار ادویات کے استعمال اور پری ہارویسٹ انٹرویلزکی عدم تعمیل کے باعث سامنے آتی ہیں۔ انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ پی ایچ آئی پر سختی سے عمل کریں۔

 

