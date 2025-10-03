مرکنٹائل ایکسچینج میں58ارب روپے کے سودے
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج(پی ایم ای ایکس)میں 58ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد56009رہی۔
زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 29.986 ارب روپے رہی جب کہ چاندی کے سودوں کی مالیت 11.902 ارب روپے ، کرنسیز بذریعہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 8.023 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 2.715 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 2.213 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 2.155 ارب روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 495.457 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 341.098 ملین روپے ، کاپر کے سودوں کی مالیت 136.516 ملین روپے اورقدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 264.202 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔