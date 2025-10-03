صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرنیچر ایسوسی ایشن کا رواں ماہ نمائشوں کے بائیکاٹ کا اعلان

کراچی (خبرایجنسیاں)آل پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن اور محمدی فرنیچر مارکیٹ نے رواں ماہ ہونے والی تمام فرنیچر نمائشوں کے بائیکاٹ کا اعلان کردیا۔

منظور کالونی، ڈیفنس اور دیگر اہم مارکیٹوں کے 400 سے زائد دکانداروں نے اپنے کاروبار کے تحفظ اور صارفین کے اعتماد کو برقرار رکھنے کیلئے متفقہ حکمت عملی تیار کر لی ہے۔دکانداروں نے الزام عائد کیا ہے کہ ان ایکسپوز میں نہ تو ٹیکس ادا کیا جاتا ہے نہ ہی آفٹر سیلز سروس دی جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جعلی ناموں سے آنے والے ایگزیبیٹر ٹیکس پیئر بھی نہیں ہوتے ، یہ لوگ نمائش ختم ہوتے ہی صارفین کو لوٹ کر غائب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں معیاری اشیاء کی فروخت متاثر ہو رہی ہے ۔ ایسوسی ایشن کے سینئر وائس چیئرمین رانا وحید کا کہنا ہے کہ یہ بے ضابطہ ایکسپو فراڈ کا گڑھ بنتے جارہے ہیں ، اگر فوری ایکشن نہ لیا گیا تو ہزاروں افراد کا روزگار خطرے میں پڑ جائے گا۔

 

