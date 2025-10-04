ڈالر کی قدر میں کمی ،سونے کی قیمت میں استحکام
کراچی (بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں جمعہ کو بھی ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں بہتری دیکھی گئی،ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتیں مستحکم رہیں۔۔۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹربینک مارکیٹ میں ڈالرایک پیسے کی کمی سے 281.26روپے کاہوگیا۔یاد رہے کہ جمعرات کو مقامی کرنسی 281.27 روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 3865 ڈالر فی اونس کی سطح پر مستحکم رہا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ مستحکم رہنے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا4لاکھ 7 ہزار778روپے پر مستحکم رہا،اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی3لاکھ 49ہزار 603روپے پر برقراررہی ۔ یاد رہے کہ جمعرات کو سونے کی فی تولہ قیمت 2,500 روپے کی کمی سے 407,778 روپے ہوگئی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 4,839 روپے پر برقرار رہی۔