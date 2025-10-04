مرکنٹائل ایکسچینج میں 59ارب روپے کے سودے
کراچی (بزنس ڈیسک)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج(پی ایم ای ایکس)میں 59ارب رو پے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد 71705رہی۔۔۔۔
زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 34.689 ارب روپے رہی جب کہ چاندی کے سودوں کی مالیت 9.231 ارب روپے ، کوٹس کے سودوں کی مالیت 6.839 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 3.233اربروپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 2.099 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 1.911 ارب روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 499.611 ملین روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 294.910 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 269.469 ملین روپے ، کاپر کے سودوں کی مالیت 214.006 ملین روپے اور جاپان ایکوٹی کے سودوں کی مالیت 114.241 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔