صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بینک اسلامی اور نیشنل کلیئرنگ کمپنی کے درمیان اشتراک

  • کاروبار کی دنیا
بینک اسلامی اور نیشنل کلیئرنگ کمپنی کے درمیان اشتراک

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)بینک اسلامی نے نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان لمیٹڈکے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تاکہ ملک کی مالیاتی منڈی میں اسلامی مالیات کی موجودگی کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔۔۔

اشتراک کا مقصد جدید اور شریعت کے مطابق مالیاتی حل متعارف کروانا ہے تاکہ اُن سرمایہ کاروں کیلئے نئے مواقع پیدا کیے جا سکیں جو سود سے پاک مالیاتی نظام کی تلاش میں ہیں۔یہ شراکت داری بینک اسلامی کی اسلامی مالیات میں مہارت کو نیشنل کلیئرنگ کمپنی کی تکنیکی اور بنیادی ڈھانچے کی صلاحیتوں کے ساتھ یکجا کرتی ہے ۔ بینک اسلامی کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر رضوان عطا نے کہا کہ اس شراکت داری کے ذریعے ہم پاکستان کی مالیاتی منڈی کو مزید قابلِ رسائی بنانے کی جانب مزید ایک قدم بڑھا رہے ہیں ۔نیشنل کلیئرنگ کے چیف ایگزیکٹو آفیسرنوید قاضی نے کہا کہ بینک اسلامی کے ساتھ ہمارا اشتراک پاکستان کی مالیاتی منڈی میں شریعت کے مطابق مالیاتی حل کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ کے متعلق میرے منصوبے پر ہر ملک دستخط کر چکا:حماس اتوار شام 6بجے تک معاہدہ کر لےور نہ قیامت ڈھادینگے،ٹرمپ کی آخری وارننگ

طالبان کے وزیر خارجہ پہلی بار اگلے ہفتے بھارت کا دورہ کرینگے

پاکستان،امارات کا ریلوے کو جدید بنانے کیلئے شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق

بھارت اور چین میں 5 سال بعد براہِ راست پروازیں بحال

یورپ اور روس کے درمیان ممکنہ جنگ: فرانسیسی فوج کو ہر لمحہ تیار رہنے کا حکم

بھارت کی فوجی اور سیاسی قیادت کی بوکھلاہٹ ، پاکستان کو دھمکیاں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak