بینک اسلامی اور نیشنل کلیئرنگ کمپنی کے درمیان اشتراک
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)بینک اسلامی نے نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان لمیٹڈکے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تاکہ ملک کی مالیاتی منڈی میں اسلامی مالیات کی موجودگی کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔۔۔
اشتراک کا مقصد جدید اور شریعت کے مطابق مالیاتی حل متعارف کروانا ہے تاکہ اُن سرمایہ کاروں کیلئے نئے مواقع پیدا کیے جا سکیں جو سود سے پاک مالیاتی نظام کی تلاش میں ہیں۔یہ شراکت داری بینک اسلامی کی اسلامی مالیات میں مہارت کو نیشنل کلیئرنگ کمپنی کی تکنیکی اور بنیادی ڈھانچے کی صلاحیتوں کے ساتھ یکجا کرتی ہے ۔ بینک اسلامی کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر رضوان عطا نے کہا کہ اس شراکت داری کے ذریعے ہم پاکستان کی مالیاتی منڈی کو مزید قابلِ رسائی بنانے کی جانب مزید ایک قدم بڑھا رہے ہیں ۔نیشنل کلیئرنگ کے چیف ایگزیکٹو آفیسرنوید قاضی نے کہا کہ بینک اسلامی کے ساتھ ہمارا اشتراک پاکستان کی مالیاتی منڈی میں شریعت کے مطابق مالیاتی حل کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔