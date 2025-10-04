صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بینک مکرمہ اورگلوبل ہیلی ڈیولپمنٹ کے انضمام کی منظوری

بینک مکرمہ اورگلوبل ہیلی ڈیولپمنٹ کے انضمام کی منظوری

کراچی(بزنس رپورٹر)کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان نے بینک مکرمہ اورگلوبل ہیلی ڈیولپمنٹ کمپنی کے انضمام کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔۔۔

کمیشن اعلامیے کے مطابق اسکیم آف ارینجمنٹ کے تحت گلوبل ہیلی ڈیولپمنٹ کمپنی بینک مکرمہ میں ضم ہوگی جس کے بعد گلوبل ہیلی ڈیولپمنٹ تحلیل جبکہ بینک مکرمہ برقرار رہے گا۔کمیشن کے مطابق انضمام کے بعد بینک مکرمہ، گلوبل ہیلی ڈویلپمنٹ کے شیئر ہولڈرز کو عام حصص جاری کرے گا، اس انضمام کے نتیجے میں مارکیٹ میں کسی قسم کا اوورلیپ پیدا نہیں ہوگا۔ ماہرین کے مطابق اس فیصلے کے بعد بینکنگ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں مسابقت مزید مؤثر ہوگی۔

 

کھیل اور مودی ازم
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
