ٹیکس گوشوارے کی تاریخ بڑھاکر احسان نہیں کیاگیا،ایڈوائزرز

  • کاروبار کی دنیا
لاہور(آئی این پی) ٹیکس ایڈوائزر زایسوسی ایشن کے سینئر رہنما چودھری امانت بشیر نے کہا کہ گوشوارے میں ابہام اور ایف بی آر کے نظام میں خرابیوں کے باوجود 40لاکھ گوشواروں کا آنا خوش آئند ہے۔۔۔

 ،انکم گوشوارے کی تاریخ میں 15اکتوبر تک توسیع کرکے کوئی احسان نہیں کیا،یہ ٹیکس دہندگان کا قانونی حق ہے ۔ٹیکس بارز کے نمائندہ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قانونی طور پر انکم ٹیکس گوشوارے کی تاریخ 15 اکتوبر نہیں بلکہ24دسمبربنتی ہے کیونکہ فائنل ریٹرن فارم آنے کے بعد ریٹرن فائل کرنے کا وقت شروع ہوتا ہے ،ایف بی آر نے 24ستمبر کو ریٹرن فارم میں تبدیلیاں کیں اس سے پہلے 18اگست کو بھی ایسے ہی کیا گیا تھا۔انکم ٹیکس کے قانون کے مطابق گوشوراے جمع کرانے کیلئے ٹیکس دہندگان کو 90دن کا وقت دیا جاتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ابھی تک ریٹرن فارم مکمل درست نہیں ہے ، آئرس سسٹم میں بھی خرابیا ں ہیں،8ارب لگا کر انسٹال کئے گئے اس سسٹم کی کارکردگی صفر ہے ۔

 

