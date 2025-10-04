اوپو کا پشاور میں فلیگ شپ اسٹور کا افتتاح
لاہور(بزنس ڈیسک)عالمی اسمارٹ فون برانڈ اوپو کی جانب سے پہلے آفیشل فلیگ شپ اسٹورکا افتتاح کر دیا گیا جوکہ اوپو کی پاکستان بھر میں صارفین کو پریمیم ٹیکنالوجی اور معیاری کسٹمر سروس فراہم کرنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔۔۔
اس کے ساتھ اوپو کا نیا متعارف کردہ A6 پرو اسمارٹ فون 4 اکتوبر سے پاکستان بھر میں فروخت کے لیے دستیاب ہوگا۔ یہ فون مضبوطی اور عمدہ کارکردگی میں ایک نیا معیار قائم کرتا ہے ۔اوپو فلیگ شپ اسٹور صارفین کو پریمیم ٹیکنالوجی ا ور بہترین سروسزتک آسان رسائی فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ۔