اسٹاک ایکسچینج:ایک ہفتے میں انڈیکس 6733پوائنٹس بڑھ گیا
کراچی (بزنس رپورٹر)اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ ہفتے اسٹاک سرمایہ کاروں کی بھرپور سرگرمیوں اور اعتماد کے باعث ریکارڈ تیزی دیکھنے میں آئی اور 100 انڈیکس اپنے ہی سابقہ تمام ریکارڈز توڑ کر تاریخ کی بلند ترین حد کو چھو گیا۔۔۔
کاروباری ہفتے کے دوران بینچ مارک 100 انڈیکس میں 6 ہزار 733 پوائنٹس کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو کہ 4.15 فیصد اضافے کے مساوی ہے ۔انڈیکس ہفتے کے اختتام پر 1 لاکھ 68 ہزار 990 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ رپورٹ کے مطابق ہفتے کے دوران 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1 لاکھ 69 ہزار 988 پوائنٹس تک جا پہنچی جو کہ اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ ہے ۔سرمایہ کاروں کی دلچسپی اور شیئرز کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے سبب مارکیٹ کپیٹلائزیشن میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ایک ہفتے میں 618 ارب روپے کے اضافے سے مارکیٹ کپیٹلائزیشن بڑھ کر 19 ہزار 660 ارب روپے تک پہنچ گئی ۔ کاروباری حجم کے لحاظ سے بھی مارکیٹ میں میوچل فنڈز اور انشورنس سیکٹرز کی جانب سے غیر معمولی سرگرمیاں ریکارڈ کی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 7 ارب 90 کروڑ روپے شیئرز کے سودے ہوئے جن کی مالیت تقریباً 360 ارب روپے رہی۔سرمایہ کاروں کی جانب سے بڑی تعداد میں شیئرز کی خرید و فروخت نے مارکیٹ کے مجموعی ماحول کو مثبت بنائے رکھا اور انڈیکس کو ریکارڈ سطح تک لے گیا۔