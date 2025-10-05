سونے اور چاندی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ
کراچی (بزنس رپورٹر)عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمتی دھاتوں کی طلب میں اضافے کے باعث پاکستان میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔۔۔
آل پاکستان صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق مقامی مارکیٹ میں 24 قیراط فی تولہ سونا 2100 روپے مہنگا ہو کر 4 لاکھ 9 ہزار 878 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔اسی طرح 10 گرام سونے کا بھاؤ 1801 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 51 ہزار 404 روپے کا ہوگیا ہے ۔ دوسری جانب بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمتوں میں تیزی دیکھنے میں آئی، جہاں ایک اونس سونا 21 ڈالر کے اضافے سے 3 ہزار 886 ڈالر تک پہنچ گیا ہے ۔ گولڈ ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر معاشی غیر یقینی صورتحال اور سرمایہ کاروں کی جانب سے محفوظ سرمایہ کاری کے رجحان کے باعث سونے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جارہا ہے ۔ دوسری جانب چاندی کی قیمت بھی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی ہے ۔ 24 قیراط فی تولہ چاندی 57 روپے اضافے سے 4896 روپے ہوگئی جو اب تک کی سب سے زیادہ قیمت ہے۔