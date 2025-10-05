ڈالر مہنگا کرنے سے ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوا،گوہر اعجاز
اسلام آباد (آئی این پی)سابق نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ ڈالر مہنگا کرنے سے ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوا، اصل رکاوٹ پالیسی سازوں کی ناقص حکمتِ عملی ہے ۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز نے۔۔۔
اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان میں 2018 سے 2022 کے درمیان ڈالر کی قیمت 140 روپے سے بڑھ کر 280 روپے تک جا پہنچی، لیکن اس کے باوجود برآمدات 29 ارب ڈالر سے کم ہوکر 27 ارب ڈالر پر آ گئیں، اگر صرف روپے کی قدر گرانے سے برآمدات بڑھنی ہوتیں تو پاکستان کا تجارتی خسارہ ختم ہو جاتا، مگر حقائق اس کے برعکس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برآمدی صنعت سب سے زیادہ خام مال، مشینری اور کیمیکلز درآمد کرتی ہے ، ڈالر مہنگا ہونے سے ان کی لاگت بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے ، یوں برآمدی مصنوعات عالمی مارکیٹ میں مقابلے کے قابل ہی نہیں رہتی، مزید یہ کہ پاکستان میں توانائی کا بحران، مہنگی بجلی و گیس اور بار بار بدلنے والی حکومتی پالیسیاں برآمدات کے فروغ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔