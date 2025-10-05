ایل این جی سیکٹر کی مسابقتی صورتحال پر جامع رپورٹ جاری
کراچی (بزنس رپورٹر)کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے ملکی ایل این جی سیکٹر کی مسابقتی صورتحال پر ایک جامع رپورٹ جاری کردی۔۔۔
جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں مائع قدرتی گیس یعنی ایل این جی کے شعبے کو اسٹرکچرل، ریگولیٹری اور مسابقتی نوعیت کے سنگین مسائل کا سامنا ہے ۔کمیشن رپورٹ کے مطابق ایل این جی کی درآمد، اسٹوریج اور ڈسٹری بیوشن کے مراحل پر اب بھی سرکاری ملکیتی اداروں کی اجارہ داری قائم ہے جس سے مسابقتی ماحول محدود اور نجی شعبے کی شمولیت نہایت مشکل ہے ۔رپورٹ میں کہا گیا کہ سخت لائسنسنگ شرائط اور ٹیرف سے متعلق پیچیدہ قواعد نے نجی کمپنیوں کی سرمایہ کاری اور مارکیٹ میں شمولیت کی راہ مسدود کر رکھی ہے ۔کمیشن نے نشاندہی کی کہ انفرااسٹرکچر تک محدود رسائی اور تھرڈ پارٹی ایکسیس قوانین کے سست روی سے نفاذ نے بھی ایل این جی سیکٹر میں شفافیت اور کارکردگی کو متاثر کیا ہے ۔