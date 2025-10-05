صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  کاروبار کی دنیا
پاک افغان باہمی تجارت کا حجم صرف 1ارب ڈالر رہ گیا

کراچی (بزنس رپورٹر)پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبرآف کامرس اینڈانڈسٹری کا گیارہواں سالانہ اجلاس پی اے جے سی سی سیکریٹریٹ میں زوم کے ذریعے منعقد ہوا ۔اجلاس کی صدارت چیئرمین زبیر موتی والا نے کی جبکہ میزبانی کراچی چیمبر کے۔۔۔

 صدر و سابق صدر پی اے جے سی سی جاوید بلوانی نے کی۔ اجلاس میں پی اے جے سی سی کے صدر جنید مکڈا نے سالانہ رپورٹ پیش کی۔اجلاس میں گزشتہ سالانہ اور غیرمعمولی جنرل میٹنگ منٹس کی منظوری دی۔2024-25ئکے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے منظور ہوئے اور آڈیٹر کی دوبارہ تقرری کی منظوری دی گئی۔ چیئرمین زبیر موتی والا نے بتایا کہ پاک افغان باہمی تجارت کے حجم میں تشویشناک کمی آئی ہے جو 2.5 ارب ڈالر سے گھٹ کر صرف ایک ارب ڈالر رہ گیا ہے ،دونوں چیپٹرز کو ایک پیج پر آکر مشترکہ دستاویز تیار کرنی چاہیے اور اسکا تقابلی تجزیہ بھی کرنا چاہیے کہ افغان تاجر بالآخر چین کا رُخ کیوں کررہے ہیں۔

 

