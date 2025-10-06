صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کو آذربائیجان کیلئے گوشت برآمد کرنے کی اجازت

  • کاروبار کی دنیا
پاکستان کو آذربائیجان کیلئے گوشت برآمد کرنے کی اجازت

کراچی (بزنس ڈیسک)ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان (ٹڈاپ)نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کو آذربائیجان کے لیے گوشت برآمد کرنے کی باضابطہ اجازت مل گئی ہے ۔ یہ کامیابی اینیمل کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آذربائیجان کے ویٹرنری اور فوڈ سیفٹی معیار پر مکمل عملدرآمد کے نتیجے میں ممکن ہوئی۔۔۔

اس اہم پیشرفت کے بعدٹڈاپنے گوشت برآمد کنندگان اور متعلقہ اداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا جس میں نئی منڈی سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکمتِ عملی طے کی گئی۔ ٹڈاپ نے نومبر 2025 میں پاکستانی گوشت برآمد کنندگان پر مشتمل تجارتی وفد کو آذربائیجان کے دارالحکومت باکو بھیجنے کا اعلان کیا ہے ۔اس کے علاوہ آذربائیجان کے بڑے درآمد کنندگان کو پاکستان میں منعقد ہونے والی فوڈ ایگ نمائش میں مدعو کیا جا رہا ہے تاکہ براہِ راست کاروباری روابط قائم کیے جا سکیں۔ٹڈاپ عطر حسین کھوکھر نے کہا کہ یہ کامیابی پاکستان کی گوشت صنعت کے اعلیٰ معیار اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ حلال ساکھ کا ثبوت ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

گرین ٹاؤن :بہن کو گولی مار دی، حنا پرویز نے عیادت کی

چیچہ وطنی:18سالہ لڑکی اغوا اور زیادتی کیس، 2ملزم گرفتار

کنگن پور:جعلی دودھ تیار کرنے والا گرفتار، 1500 لٹر دودھ تلف

ساہیوال: بچوں کی لڑائی پر فائرنگ، 52سالہ شخص جاں بحق

گجرات :زہر اور تیزاب پلانے سے خاتو ن جاں بحق، ملزموں کی ضمانت

مرالی والہ میں تلخ کلامی پر فائرنگ، خوف وحراس پھیل گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak