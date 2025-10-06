بینکاری محتسب کانفرنس:صارفین کے اعتماد واخلاقی ضابطوں پر زور
کراچی (بزنس رپورٹر)بینکنگ محتسب پاکستان کی سالانہ کانفرنس کراچی میں منعقد ہوئی جس میں پاکستان بینک ایسوسی ایشن کے چیئرمین ظفر مسعود اور صدرِ پاکستان کے قانونی ماہر جسٹس ریٹائرڈ عرفان قادر نے خصوصی خطاب کیا۔۔۔
کانفرنس میں بینکاری شعبے میں صارفین کو درپیش مسائل، اخلاقی ضابطوں اور مالیاتی نظام میں عوامی اعتماد کے فروغ پر زور دیا گیا۔ پاکستان بینک ایسوسی ایشن کے چیئرمین ظفر مسعود نے کہا کہ جن لوگوں میں تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے ان کی بدحالی شروع ہوجاتی ہے اور تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ مالیاتی اداروں کے ملازمین اور ذمہ داران کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ وہ کام کے ضابطہ اخلاق پر سختی سے عمل کریں تاکہ صارفین کا اعتماد قائم رہے ۔ صدرِ پاکستان کے قانونی ماہر جسٹس ریٹائرڈ عرفان قادر نے کہا کہ میرے مشاہدے میں ایسے متعدد کیسز سامنے آئے جن میں اے ٹی ایم اور ای کامرس فراڈز کے ساتھ اکاؤنٹ بند ہونے جیسے مسائل بھی شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بینکنگ محتسب پاکستان نے فراڈ متاثرین کو سو فیصد ریلیف فراہم کرتے ہوئے ان کے کیسز نمٹائے جو کہ ایک بڑی پیشرفت ہے ۔بینکنگ محتسب کانفرنس کے بعد بینکنگ محتسب پاکستان سراج الدین عزیز نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل ڈیجیٹل معیشت اور ڈیجیٹل بینکاری کا ہے ۔آن لائن اور انٹرنیٹ بینکنگ بہترین اقدام ہے لیکن اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے ۔صارفین سے اپیل کرتا ہوں کسی کو بھی اپنا اے ٹی ایم کا پن کوڈ نہ بتائیں۔