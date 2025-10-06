صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کاروبار کی دنیا
بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کااسٹاک ایکسچینج سے انخلاء کا فیصلہ

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان سے ایک اور بڑی ملٹی نیشنل کمپنی نے اسٹاک ایکسچینج سے انخلاء کا فیصلہ کرلیا ۔اسٹاک ایکسچینج نے فلپ مورس (پاکستان) لمیٹڈ کے شیئرز کی رضاکارانہ ڈی لسٹنگ کی منظوری دے دی ہے۔۔۔

 جس کا اطلاق آج(6 اکتوبر )سے ہوگا۔نوٹس کے مطابق کمپنی کے اسپانسرز نے اپنے اقلیتی شیئر ہولڈرز سے حصص کی واپسی کی پیشکش کی ہے جس کے تحت فی شیئر کی 1,300 روپے قیمت مقرر کی گئی ہے ۔یہ پیشکش 29 ستمبر 2026 تک کیلئے مؤثرتھی۔ علاوہ ازیں نوٹس میں کہا گیا ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز جو اپنے شیئرز فروخت کرنا چاہتے ہیں وہ کمپنی کے مقرر کردہ ایجنٹ یعنی ٹاپ لائن سیکورٹیز لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔ کمپنی کی ڈی لسٹنگ سے قبل رضاکارانہ تقاضے 30 ستمبر 2025 تک مکمل کیے جائیں گے جبکہ ابتدائی بائے بیک پیریڈ 1 اگست سے 29 ستمبر 2025 تک مقرر کیا گیا ۔

 

