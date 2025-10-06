صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آپریشنل ائرلائنزڈومیسٹک سروسز پر خصوصی توجہ دی جائے ،لاہور چیمبر

آپریشنل ائرلائنزڈومیسٹک سروسز پر خصوصی توجہ دی جائے ،لاہور چیمبر

لاہور( آئی این پی)لاہور چیمبر نے کہا ہے کہ پاکستان میں آپریشنل ائرلائنزڈومیسٹک سروسز پر خصوصی توجہ دی جائے ۔صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمن سہگل نے کہا کہ۔۔۔

 پاکستان میں آپریشنل ائرلائنز کی زیادہ تر توجہ اور وسائل بین الاقوامی آپریشنز پر مرکوز ہے جس کے سبب اندرونِ ملک پروازوں کا معیار اور فریکوئنسی متاثر ہو رہی ہے ۔اس کے ساتھ ساتھ اندرونِ ملک پروازوں کی منسوخی اور تاخیر کاروباری طبقے اور قومی معیشت دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں۔

 

