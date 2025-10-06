صنعتی پالیسی کا از سر نو تعین کیاجائے ،افتخار علی ملک
لاہور(اے پی پی)سارک چیمبر کے سابق صدر افتخار علی ملک نے کہا ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر مسابقتی صنعتی بنیاد فراہم کرنے کیلئے اپنی صنعتی پالیسی کا از سر نو تعین کرنا ہوگا۔۔۔۔
اتوار کو یہاں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہماری ترقیاتی حکمت عملی میں صنعت کاری کو مرکزی اہمیت حاصل ہونی چاہیے، یہ نہ صرف برآمدات کے فروغ بلکہ جدت طرازی، روزگار اور ہنر مند افرادی قوت تیار کرنے کے لیے بھی انتہائی اہم ہے ۔ اس مقصد کے لیے حکومت، نجی شعبے اور تعلیمی اداروں کو مل کر کام کرنا ہو گا کیونکہ صنعتی پالیسی کو زراعت، صنعت، تعلیم، تجارت، شرح مبادلہ، معیشت ٹیکنالوجی، عالمی مارکیٹ اور مالیاتی پالیسیوں سے مربوط و ہم آہنگ ہونا چاہیے ۔ حکومت فعال کردار اداکرے اور مسابقت کو فروغ دے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ تیز رفتار تکنیکی تبدیلی موجودہ مسابقتی منظر نامے کی بنیاد ہے ، جہاں جدت اور پیداواری نمو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔