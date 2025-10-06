خدمات میں برآمدات میں 11.73فیصد اضافہ ریکارڈ
لاہور(این این آئی)رواں مالی سال کے ابتدائی دو ماہ کے دوران خدمات کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا جن کی مجموعی مالیت 1.39 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 26 کے ابتدائی دو مہینوں میں خدمات کی کل برآمدات 1ارب 39 کروڑ 60 لاکھ ڈالر رہیں۔۔۔
جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کی 1 ارب 25 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں 11.73 فیصد زیادہ ہیں۔مالی سال 25 میں پاکستان کی خدمات کی برآمدات 9.23 فیصد بڑھ کر 8 ارب 39 کروڑ ڈالر ہو گئیں۔ پاکستان کی خدمات کی برآمدات میں رواں مالی سال کے دوسرے مہینے میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 8.41 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کی بنیادی وجہ معلوماتی ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی برآمدات ہیں۔اشیائے برآمدات کے برعکس خدمات کی برآمدات نے مالی سال 2026 کے آغاز سے ہی مثبت نمو ظاہر کی ، جولائی میں خدمات کی برآمدات میں سالانہ18.27 فیصد اضافہ ہوا۔