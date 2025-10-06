سعودی عرب کے ساتھ تجارت میں پاکستان کا حصہ کم
لاہور(اے پی پی)وفاقی چیمبرکی علاقائی کمیٹی برائے خوراک کے کنوینر شاہد عمران نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے قربت کی وجہ سے پاکستان غذائی مصنوعات کیلئے ایک ترجیحی مقام اور سستا آپشن ہے جس سے سعودی عوام کو تازہ پھلوں اور سبزیوں تک با آسانی رسائی حاصل ہوسکتی ہے۔۔۔
خواتین تاجروں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حلال خوراک کی برآمدات کی بہترین صلاحیت اور دستیابی کے باوجود سعودی عرب کے ساتھ تجارت میں پاکستان کا حصہ دوسرے ممالک کے مقابلے نسبتا کم ہے ،36 ملین کی آبادی کا ملک سعودی عرب اپنی غذائی طلب کا80 فیصد درآمدات سے پورا کر رہا ہے ۔ سیاحت کے فروغ، معیار زندگی میں بہتری اور آبادی میں اضافہ کی وجہ سے غذائی مصنوعات اور اشیا کی طلب میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا جن میں پاکستانی ساختہ اعلی معیار کے اسنیکس بھی شامل ہیں۔