میزان بینک نے اپنی تاریخ پر مبنی کتاب شائع کردی
کراچی(بزنس ڈیسک)میزان بینک نے اپنی تاریخ پر مبنی کتاب Unconventional The Bank No One Saw Coming کی شاندار تقریب رونمائی کی۔ تقریب میں کتاب کے مصنف، بینک کی اعلیٰ انتظامیہ، بزنس لیڈر اور معزز شخصیات شریک ہوئیں۔
ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سلیم اللہ مہمان خصوصی تھے ۔ اس موقع پر ڈاکٹر عشرت حسین،عاطف باجوہ، شہزاد نقوی اور ڈیوڈ کینی سمیت نامور شخصیات نے میزان بینک کے ساتھ اپنے تجربات کا اظہار کیا۔یہ اہم کتاب میزان بینک کے اس سفر کی کہانی ہے جو ایک تصور سے شروع ہو کر آج پاکستان کے بڑے بینکوںا ور اسلامی بینکاری کے عالمی رہنماؤں میں شامل ہوچکا ہے ۔