مرکنٹائل ایکسچینج میں 56ارب کے 50268سودے
زیادہ سودے سونے کے ہوئے ،مالیت 31.729 ارب رہی ،رپورٹ
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج (پی ایم ای ایکس)میں 56ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روزپی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد50268رہی۔زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 31.729 ارب روپے رہی جبکہ چاندی کے سودوں کی مالیت 10.443 ارب روپے ، کرنسیز بذریعہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 5.219 بلین روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 3.246 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 3.602 بلین روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 879.297 ملین روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 552.652 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 489.865 ملین روپے ، جاپان ایکیوٹی کے سودوں کی مالیت 244.765 ملین روپے اور قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 180.852 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔