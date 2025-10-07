ایس ای سی پی اورنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کے درمیان معاہدہ
معلومات کے تبادلے وتعاون کو بڑھایاجائیگا،سائبر سیکیورٹی پر توجہ مرکوز
کراچی(بزنس رپورٹر)ایس ای سی پی اور نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن نے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کردیے ۔اس معاہدے کا مقصد معلومات کے تبادلے اور تعاون کو بڑھانا ہے ، خاص طور پر دونوں اداروں کی سائبر سیکیورٹی کو مضبوط بنانے پر توجہ دی گئی ہے ۔ اس موقع پر این ٹی سی کے منیجنگ ڈائریکٹر میجر جنرل (ریٹائرڈ) علی فرحان، ایس ای سی پی کے کمشنرمجتبیٰ احمد لودھی اور دونوں اداروں کے سینئر افسران نے شرکت کی ہے ۔مفاہمتی یادداشت باہمی دلچسپی کے کئی اہم شعبوں میں دو طرفہ تعاون کیلئے ایک فریم ورک قائم کرتی ہے ۔ان اقدامات میں اُبھرنے والے سائبر سیکیورٹی خطرات، رجحانات اور ان کے حل پر مشترکہ غور و فکر کو فروغ دینا،سائبر سیکیورٹی کو بہتر بنانے کیلئے تکنیکی معلومات اور بہترین طریقہ کار کا تبادلہ کرنا، کاروبار اور صارفین کیلئے سہولت پیدا کرنے کی خاطر ڈیجیٹلائزیشن کے اقدامات کو آگے بڑھاناہے ۔