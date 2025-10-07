صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ای سی پی اورنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کے درمیان معاہدہ

  • کاروبار کی دنیا
ایس ای سی پی اورنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کے درمیان معاہدہ

معلومات کے تبادلے وتعاون کو بڑھایاجائیگا،سائبر سیکیورٹی پر توجہ مرکوز

کراچی(بزنس رپورٹر)ایس ای سی پی اور نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن نے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کردیے ۔اس معاہدے کا مقصد معلومات کے تبادلے اور تعاون کو بڑھانا ہے ، خاص طور پر دونوں اداروں کی سائبر سیکیورٹی کو مضبوط بنانے پر توجہ دی گئی ہے ۔ اس موقع پر این ٹی سی کے منیجنگ ڈائریکٹر میجر جنرل (ریٹائرڈ) علی فرحان، ایس ای سی پی کے کمشنرمجتبیٰ احمد لودھی اور دونوں اداروں کے سینئر افسران نے شرکت کی ہے ۔مفاہمتی یادداشت باہمی دلچسپی کے کئی اہم شعبوں میں دو طرفہ تعاون کیلئے ایک فریم ورک قائم کرتی ہے ۔ان اقدامات میں اُبھرنے والے سائبر سیکیورٹی خطرات، رجحانات اور ان کے حل پر مشترکہ غور و فکر کو فروغ دینا،سائبر سیکیورٹی کو بہتر بنانے کیلئے تکنیکی معلومات اور بہترین طریقہ کار کا تبادلہ کرنا، کاروبار اور صارفین کیلئے سہولت پیدا کرنے کی خاطر ڈیجیٹلائزیشن کے اقدامات کو آگے بڑھاناہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ایڈیڈاس کے چھوٹے پالتو جانوروں کیلئے بھی کپڑے متعارف

کچھ شارکس اندھیرے میں روشنیاں خارج کیوں کرتی ہیں

سائیکل پر ایفل ٹاور کی 686 سیڑھیاں چڑھنے کا عالمی ریکارڈ

چین،20 ویں منزل سے گرنے والی بچی کو بچا لیا گیا

رکشہ ڈرائیور کے کروڑوں کے مکان ،لاکھوں کی آمدن

برگر، پیزا کا چند دن استعمال دماغ کو نقصان پہنچا سکتا ہے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak