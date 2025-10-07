صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی(بزنس رپورٹر)کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے سعودی ایگری کلچرل اینڈ لائیو اسٹاک انویسٹمنٹ کمپنی کو ایگریکلچرل کمپنی میسرز اوالم ایگری ہولڈنگز لمیٹڈ (اوالم ایگری) میں کنٹرولنگ انٹرسٹ کے حصول کی منظوری دے دی ہے۔۔۔

کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے سعودی ایگری کلچرل اینڈ لائیو اسٹاک انویسٹمنٹ کمپنی کو ایگریکلچرل کمپنی میسرز اوالم ایگری ہولڈنگز لمیٹڈ (اوالم ایگری) میں کنٹرولنگ انٹرسٹ کے حصول کی منظوری دے دی ہے۔یہ ٹرانزیکشن اوالم گروپ کی سنگاپور میں رجسٹرڈ کمپنیوں، اوالم ایگری پرائیویٹ لمیٹڈ اور اوالم ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ سے حصص کی منتقلی کے ذریعے عمل میں آئے گی۔

 

