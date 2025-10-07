سعودی ایگری کلچرل انویسٹمنٹ کواوالم ایگری کنٹرولنگ انٹرسٹ کے حصول کی منظوری
کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے سعودی ایگری کلچرل اینڈ لائیو اسٹاک انویسٹمنٹ کمپنی کو ایگریکلچرل کمپنی میسرز اوالم ایگری ہولڈنگز لمیٹڈ (اوالم ایگری) میں کنٹرولنگ انٹرسٹ کے حصول کی منظوری دے دی ہے۔یہ ٹرانزیکشن اوالم گروپ کی سنگاپور میں رجسٹرڈ کمپنیوں، اوالم ایگری پرائیویٹ لمیٹڈ اور اوالم ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ سے حصص کی منتقلی کے ذریعے عمل میں آئے گی۔