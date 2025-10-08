صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کاروبار کی دنیا
اسٹاک ایکسچینج:مندی،انڈیکس 1578پوائنٹس گنوابیٹھا

فروخت کا دباؤ،کے ایس ای 100انڈیکس 1لاکھ 66ہزار 173پوائنٹس پربند

کراچی(بزنس رپورٹر)عالمی کشیدگی ،سیاسی تناؤ ، آئی ایم ایف اہداف اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا استقلال سے بھرپور اعتماد بالآخر متزلزل ہوگیا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز 100 انڈیکس ٹریڈنگ کا آغاز 546پوائنٹس اضافے سے1 لاکھ 68 ہزار 299 پوائنٹس کی نفسیاتی حد سے ہوا، تاہم دوران ٹریڈنگ حصص کی مسلسل فروخت سے انڈیکس فورا ہی مثبت زون سے نکل منفی زون میں داخل ہوگیا اور یکے بعد دیگرے 1 لاکھ 68 ہزار ، 1 لاکھ 67 ہزار ، 1 لاکھ 66 ہزار کی تین نفسیاتی حدیں گنوا کر ایک موقع پرانڈیکس 1700 سے زائد پوائنٹس کمی سے 1 لاکھ 65 ہزار 997  کی یومیہ کم ترین حد تک ٹریڈ ہوا ۔دن بھر انشورنس سیکٹر کے علاوہ آئل اینڈ گیس ، انرجی ، ریفائنری ، فرٹیلائزر ، سیمنٹ اور آٹو سیکٹرز کے حصص میں مندی کا سماں رہا ۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100انڈیکس 1578 پوائنٹس کی کمی سے 1لاکھ 66 ہزار 173 پوائنٹس پربند ہوا ۔اسی طرح کے ایس ای 30 اورآل شیئرز انڈیکس میں بھی مندی رہی،اس دوران سرمایہ کاروں کو132ارب کاخسارہ ہواجس کے نتیجے میں سرمائے کامجموعی حجم 19 ہزار 258 ارب رہ گیا۔

