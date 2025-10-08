صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر این بی پی کا معاشی ترقی میں مالیاتی اور بینکاری شعبے کے کردار پر زور

  • کاروبار کی دنیا
صدر این بی پی کا معاشی ترقی میں مالیاتی اور بینکاری شعبے کے کردار پر زور

کراچی (بزنس ڈیسک)نیشنل بینک آف پاکستان (این بی پی)کے صدر و سی ای او رحمت علی حسنی نے پشاور میں منعقدہ پاکستان بزنس سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی معیشت کی پائیدار ترقی میں مالیاتی اور بینکاری شعبے کا کردار اہم اور فیصلہ کن ہے ۔

گورنر خیبرپختونخوا کی سرپرستی میں "Shaping What's Next" کے عنوان سے منعقدہ سمٹ کی میزبانی نٹ شیل گروپ اور البرکہ بینک (پاکستان) لمیٹڈ نے مشترکہ طور پر کی جس کے لیے انہیں اوورسیز انویسٹرز چیمبرکی اسٹریٹجک شراکت داری حاصل تھی۔ ڈائیلاگ آن دی سمفونیز آف ایکوسسٹمزکے عنوان سے منعقدہ سیشن کے دوران رحمت حسنی نے کہا کہ این بی پی ملک کا پہلا ادارہ ہے جس نے رینوایبل انرجی کی فنانسنگ کا آغاز کیا ہے ۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ بینک پائیدار توانائی کے فروغ اور ملک کی گرین ٹرانزیشن میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بینک کا منافع پاکستان کی ترقیاتی ترجیحات اور عوامی ضروریات سے براہ راست منسلک ہے ۔ چیلنجنگ شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاروں کو اعتماد دینے کے ساتھ ساتھ اصلاحات بھی ضروری ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

دوسری شادی پر غیر ضروری تنقید کی گئی:جویریہ عباسی

جینا اورٹیگا نے فلسطینیوں کو اپنا ہیرو قرار دے دیا

نازش جہانگیر کا بولڈ لباس سوشل میڈیا صارفین کی تنقید

رابعہ عابد علی ایوارڈز کے لیے نامزد نہ ہونے پر افسردہ

بھارتی اداکار پون سنگھ پر اہلیہ کے سنگین الزامات

ٹیلر سوئفٹ پر اے آئی ویڈیوز کے استعمال کا الزام

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak