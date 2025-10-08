صدر این بی پی کا معاشی ترقی میں مالیاتی اور بینکاری شعبے کے کردار پر زور
کراچی (بزنس ڈیسک)نیشنل بینک آف پاکستان (این بی پی)کے صدر و سی ای او رحمت علی حسنی نے پشاور میں منعقدہ پاکستان بزنس سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی معیشت کی پائیدار ترقی میں مالیاتی اور بینکاری شعبے کا کردار اہم اور فیصلہ کن ہے ۔
گورنر خیبرپختونخوا کی سرپرستی میں "Shaping What's Next" کے عنوان سے منعقدہ سمٹ کی میزبانی نٹ شیل گروپ اور البرکہ بینک (پاکستان) لمیٹڈ نے مشترکہ طور پر کی جس کے لیے انہیں اوورسیز انویسٹرز چیمبرکی اسٹریٹجک شراکت داری حاصل تھی۔ ڈائیلاگ آن دی سمفونیز آف ایکوسسٹمزکے عنوان سے منعقدہ سیشن کے دوران رحمت حسنی نے کہا کہ این بی پی ملک کا پہلا ادارہ ہے جس نے رینوایبل انرجی کی فنانسنگ کا آغاز کیا ہے ۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ بینک پائیدار توانائی کے فروغ اور ملک کی گرین ٹرانزیشن میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بینک کا منافع پاکستان کی ترقیاتی ترجیحات اور عوامی ضروریات سے براہ راست منسلک ہے ۔ چیلنجنگ شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاروں کو اعتماد دینے کے ساتھ ساتھ اصلاحات بھی ضروری ہیں۔