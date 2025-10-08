صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 1500روپے مہنگا

  • کاروبار کی دنیا
ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 1500روپے مہنگا

انٹربینک میں ڈالر281.22،اوپن مارکیٹ میں282.25روپے کا ہوگیا۔

کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں روپے کے مقابلے ڈالر کی قدر میں مزید کمی ریکارڈ کی گئی۔ادھرعالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونا مزید مہنگا ہوگیا تاہم چاندی کی قیمت میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر3پیسے کی بہتری سے 281.22 کا ہوگیا۔یاد رہے کہ پیر کو مقامی کرنسی281.25 روپے پر بند ہوئی تھی۔ اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 05پیسے کی کمی سے 282روپے 25پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 15 ڈالر کے نمایاں اضافے سے 3955 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 1500 روپے کے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 4 لاکھ 16 ہزار 778 روپے پر جاپہنچا۔ اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 1286 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 57 ہزار 4319 روپے ہوگئی۔دریں اثنا چاندی کی قیمت فی تولہ قیمت 20 روپے کی کمی سے 4,929 روپے ہوگئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

مصالحتی کوششیں : محسن نقوی کی صدر سے ملاقات، آج وزیر اعظم سے ملیں گے

امریکا نے پاکستان اور سعودی عرب کو جدید میزائلوں کی فراہمی کے معاہدے میں شامل کرلیا

26 ویں ترمیم: سماعت براہ راست دکھانے کی منظوری : المیہ ہے لائیو اسٹریمنگ سے لوگوں کو تعلیم دینا چاہی لیکن ہم ایکسپوز ہوگئے : جسٹس جمال، ترامیم رات کے اندھیرے میں پاس حقائق سامنے آنے چاہئیں : جسٹس نعیم اختر

ان دماغوں کی صفائی کررہی ہوں جو پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں : مریم نواز

پاکستان بھارت کیساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں : ترجمان فوج

باقی صوبوں میں بلدیاتی الیکشن ہوچکے، پنجاب میں کیوں نہیں؟ ہائیکورٹ

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak