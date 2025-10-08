ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 1500روپے مہنگا
انٹربینک میں ڈالر281.22،اوپن مارکیٹ میں282.25روپے کا ہوگیا۔
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں روپے کے مقابلے ڈالر کی قدر میں مزید کمی ریکارڈ کی گئی۔ادھرعالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونا مزید مہنگا ہوگیا تاہم چاندی کی قیمت میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر3پیسے کی بہتری سے 281.22 کا ہوگیا۔یاد رہے کہ پیر کو مقامی کرنسی281.25 روپے پر بند ہوئی تھی۔ اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 05پیسے کی کمی سے 282روپے 25پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 15 ڈالر کے نمایاں اضافے سے 3955 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 1500 روپے کے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 4 لاکھ 16 ہزار 778 روپے پر جاپہنچا۔ اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 1286 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 57 ہزار 4319 روپے ہوگئی۔دریں اثنا چاندی کی قیمت فی تولہ قیمت 20 روپے کی کمی سے 4,929 روپے ہوگئی۔