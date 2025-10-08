مرکنٹائل ایکسچینج میں 73ارب روپے کے سودے
زیادہ سودے سونے کے ہوئے، مالیت 43.177ارب رہی ،رپورٹ۔۔۔
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں 73ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد61708رہی۔ زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 43.177 ارب روپے رہی جب کہ کرنسیز بذریعہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 14.957 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 7.899 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 2.682 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 1.217 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.709 ارب روپے ، جاپان ایکویٹی 225 کے سودوں کی مالیت 447.802 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 237.425 ملین روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 198.399 ملین روپے ، پلیڈیم کے سودوں کی مالیت 225.908 ملین روپے اور قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 308.829 ملین روپے ریکارڈ کی گئی ۔