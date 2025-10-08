پی ایس ایکس میں ورلڈ انوسٹر ویک کی گونگ بیل تقریب
ٹیکنالوجی کے کردار اور سرمایہ کاروں کے تحفظ سے متعلق نکات اجاگر کیے گئے
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹاک ایکسچینج میں ورلڈ انوسٹر ویک 2025 کی گونگ بیل تقریب منعقد ہوئی جس میں مالیاتی شعور، ٹیکنالوجی کے کردار اور سرمایہ کاروں کے تحفظ سے متعلق اہم نکات اجاگر کیے گئے ۔ چیئرپرسن اسٹاک ایکسچینج ششماد اختر نے کہا کہ پی ایس ایکس میں ورلڈ انویسٹر ویک ہر سال منایا جاتا ہے جس کا مقصد سرمایہ کاروں میں تعلیم، آگاہی اور تحفظ کے رجحان کو فروغ دینا ہے ،مصنوعی ذہانت اب مالیاتی منڈیوں کے تجزیے اور کارکردگی میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہے ، تاہم ڈیٹا کے غلط استعمال اور مارکیٹ مینِیپولیشن سے بچنے کیلئے مؤثر ریگولیشن ناگزیر ہو چکی ہے ۔ ششماد اختر نے کہا کہ معیشت میں بتدریج بہتری، ترسیلاتِ زر میں اضافے اور سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد نے استحکام پیدا کیا ہے تاہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی صرف 0.5 فیصد آبادی کیپٹل مارکیٹ میں متحرک ہے جو سری لنکا کے 3.5 فیصد کے مقابلے میں خاصی کم ہے ۔