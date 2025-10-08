فیڈریشن ہیڈآفس میں بزنس اینڈ ہیومن رائٹس ڈیسک قائم
تاجر وں کو انسانی حقوق سے متعلق امور میں آگاہی فراہم کی جائیگی،عاطف اکرام
کراچی (بزنس رپورٹر)وفاقی چیمبرکے صدر عاطف اکرام شیخ نے بتایا کہ فیڈریشن چیمبر نے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے تعاون سے ہیڈ آفس کراچی میں بزنس اینڈ ہیومن رائٹس ڈیسک قائم کر دیا ہے ،یہ اقدام پاکستان میں انسانی حقوق کے اصولوں کو کاروباری ماحول میں ضم کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے جو کہ حکومتِ پاکستان کے 2021 میں منظور کردہ نیشنل ایکشن پلان برائے بزنس اینڈ ہیومن رائٹس سے ہم آہنگ ہے ۔صدر ایف پی سی سی آئی کے مطابق یہ ڈیسک پاکستان کی کاروباری برادری کو انسانی حقوق سے متعلق امور میں آگاہی، صلاحیتوں کی تعمیر، پالیسی سازی میں معاونت اور رہنمائی فراہم کرے گا۔ علاوہ ازیں ایف پی سی سی آئی کے 296 سے زائد رکن ادارے جن میں چیمبرز آف کامرس، انڈسٹری ایسوسی ایشنز اور ویمن چیمبرز شامل ہیں اس ڈیسک کے ذریعے اپنی سپلائی چینز میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی، تدارک اور روک تھام کے قابل ہوں گے۔