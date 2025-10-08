صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہاتھ سے بنے قالینوں کی41ویں عالمی نمائش کا لاہور میں آغاز

  • کاروبار کی دنیا
لاہور (آن لائن)کارپٹ مینو فیکچررزایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 3روزہ ہاتھ سے بنے قالینوں کی 41ویں عالمی نمائش کا لاہور میں آغاز ہو گیا۔

 جس میں مختلف ممالک سے بڑی تعداد میں غیر ملکی خریدارشریک ہیں ۔ٹڈاپ کی سینئر ڈائریکٹر جنرل فوزیہ پروین چوہدری نے مقامی ہوٹل میں عالمی نمائش کا افتتاح کیا ۔اس موقع پر ڈائریکٹر ٹیکسٹائل اینڈ لیدر مہوش خادم ،ڈپٹی ڈائریکٹر فرخ ہمایوں ،پی سی ایم ای اے کے پیٹرن انچیف عبد اللطیف ملک ،چیئرمین میاں عتیق سمیت مینو فیکچررز اور برآمد کنندگان کی کثیر تعداد موجود تھی ۔

