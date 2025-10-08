توانائی پالیسی تباہ کن،اپٹما کا ازسرِ نو جائزہ لینے کا مطالبہ
صنعتی یونٹس کیلئے بھاری بجلی ٹیرف سے پیداواری لاگت میں نمایاں اضافہ،گیس لیوی ہدف بھی حاصل ہوتا نظر نہیں آرہا ہے ،چیئرمین کامران ارشد
کراچی(بزنس رپورٹر)آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن (اپٹما)نے حکومت کی توانائی پالیسیوں کو ملکی صنعت کے لیے تباہ کن قرار دیتے ہوئے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ اپٹما کے مطابق حکومت نے وعدے کے برعکس صنعتی یونٹس کیلئے بجلی کا ٹیرف 9 سینٹ مقرر کرنے کے بجائے 10.4 سینٹ سے بڑھا کر 11.6 سینٹ کردیا ہے جس سے پیداواری لاگت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ۔تنظیم کا کہنا ہے کہ کیپٹو پاور پر گیس لیوی عائد کرنے اور صنعتی اداروں کو نیشنل گرڈ سے جبری طور پر منسلک کرنے سے ٹیکسٹائل سیکٹر کو مزید دھچکا پہنچا ہے جبکہ ناقص معیار کی بجلی کی فراہمی کے باعث صنعتی یونٹس کو کروڑوں روپے کا ماہانہ نقصان برداشت کرنا پڑرہا ہے ۔
اپٹما نے واضح کیا کہ حکومت کا 105 ارب روپے کا گیس لیوی ہدف بھی حاصل ہوتا نظر نہیں آرہا۔ چیئرمین اپٹما کامران ارشد نے مزید کہا کہ حکومتی ناقص پالیسیوں کے باعث توانائی شعبے کا گردشی قرضہ 26 کھرب روپے سے تجاوز کرچکا ہے ۔ کامران ارشد کے مطابق گردشی قرضوں کی فنانسنگ کاسٹ سرچارج کو بھی مستقل حیثیت دے دی گئی ہے جس کا بوجھ بالآخر صنعتوں پر منتقل ہوگا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ صنعتی بجلی پر سالانہ 130 ارب روپے سے زائد کی کراس سبسڈی عائد ہے ، جبکہ سولر انرجی کے بڑھتے استعمال کے باعث کئی گھریلو صارفین سبسڈی والے زمرے میں شامل ہوگئے ہیں۔ اپٹما نے مطالبہ کیا کہ حکومت توانائی پالیسیوں کا ازسرِ نو جائزہ لے اور صنعت دوست نرخ متعین کرے۔