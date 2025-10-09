اسٹاک ایکسچینج :سرمایہ کاروں کا اعتماد متزلزل،110ارب خسارہ
907پوائنٹس کی کمی سے 100انڈیکس 1لاکھ 65 ہزار 266 پوائنٹس پربند 484کمپنیوں کے حصص کاکاروبار ،148میں اضافہ،297کی قیمتیں گرگئیں
کراچی(بزنس رپورٹر)عالمی دباؤ کا مسلسل قائم رہنا، سیاسی ہلچل ، آئی ایم ایف کے مقرر کردہ اہداف اور دیگر مالیاتی مارکیٹوں میں سرمایہ کاری کے بہتر مواقع پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا اعتماد متزلزل کرگئے حتی کہ سعودی وفد کی سرمایہ کاری کی غرض سے پاکستان آمد بھی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو غیر متزلزل کرنے سے قاصر رہی۔ دوسری جانب کاروباری ہفتے کے تیسرے روز 100 انڈیکس ٹریڈنگ کا آغاز 188پوائنٹس اضافے سے 1 لاکھ 66 ہزار 360 پوائنٹس کی نفسیاتی حد سے ہوا ،تاہم دوران ٹریڈنگ حصص کی مسلسل فروخت سے انڈیکس فورا ہی مثبت زون سے نکل منفی زون میں داخل ہوگیا اور 1 لاکھ 66 ہزار کی نفسیاتی حدیں گنوا کر ایک موقع پر 1ہزار سے زائد پوائنٹس کمی سے 1 لاکھ 65 ہزار 109 پوائنٹس کی یومیہ کم ترین حد تک ٹریڈ ہوا ۔دن بھر انشورنس سیکٹر کے علاوہ آئل اینڈ گیس ، انرجی ، ریفائنری ، فرٹیلائزر ، سیمنٹ اور آٹو سیکٹرز کے حصص میں مندی کا سماں رہا۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس907 پوائنٹس کی کمی سے 1لاکھ 65 ہزار 266 پوائنٹس پربند ہوا۔اسی طرح کے ایس ای 30 اور آل شیئر انڈیکس میں بھی مندی رہی ۔مجموعی طور پر 484 کمپنیوں کے حصص کاکاروبار ہوا جس میں سے 148 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ، 297 میں کمی اور 39 میں استحکام رہا ۔اس دوران سرمایہ کاروں کو 110ارب روپے کا خسارہ ہواجس کے نتیجے میں سرمائے کا حجم 19 ہزار 148 ارب پر آگیا۔