موبی لنک بینک نے ڈیجیٹل جدت ومالیاتی شمولیت پر 4 ایوارڈز جیت لئے

  • کاروبار کی دنیا
کراچی(بزنس ڈیسک)موبی لنک بینک نے اپنی شاندار کارکردگی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے نویں سالانہ مائیکروفنانس کانفرنس (AMC-9)میں چار اہم ایوارڈز اپنے نام کر لئے ہیں۔۔۔

 یہ اعزازات بینک کی طرف سے جدت، مالی شمولیت اور خواتین کی بااختیاری کے عزم کو تقویت دیتے ہیں۔ چیئرمین عامر ابراہیم نے کہایہ ایوارڈز اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حقیقی مالی شمولیت صرف رسائی تک محدود نہیں بلکہ اس سے معاشرے پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ موبی لنک بینک کے صدر اور سی ای او حارث محمود چوہدری نے کہا کہAMC-9کی تقریب میں چار ایوارڈز حاصل کرنا بلاشبہ موبی لنک بینک کے لیے قابل فخر ہے اور یہ ہمارے عزم کا اعتراف ہے کہ ہم مالی شمولیت، جدت اور خواتین کی بااختیاری کے لیے عملی قدم اٹھا رہے ہیں۔

 

