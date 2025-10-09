ڈالرمزید سستا،تولہ سونا8ہزار400روپے مزید مہنگا
تولہ سونا 4 لاکھ 25 ہزار 178 ،دس گرام3لاکھ 64 ہزار 521 پرجاپہنچا
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں بدھ کو بھی ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہا۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے نتیجے میں سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر جاپہنچی۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالرایک پیسے کی کمی سے 281.21 روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ منگل کو مقامی کرنسی 281.22 روپے فی ڈالر پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 84 ڈالر کے بڑے اضافے سے پہلی بار 4 ہزار ڈالر کی بلند سطح عبور کرکے 4039 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 8400 روپے کے ہوشربا اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 4 لاکھ 25 ہزار 178 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 7202 روپے بڑھ کر 3لاکھ 64 ہزار 521 روپے ہوگئی۔مزید برآں چاندی کی فی تولہ قیمت 55 روپے کے اضافے سے 4984 تک جا پہنچی ہے ۔