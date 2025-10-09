صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قیمتوں میں مصنوعی اضافے پر دو نجی اسٹیل کمپنیوں پرجرمانہ

کمپنیوں کو 60 روز کے اندر جرمانے کی رقم خزانے میں جمع کرانیکی ہدایت

کراچی(بزنس رپورٹر)کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اسٹیل سیکٹر میں قیمتوں کے غیر قانونی گٹھ جوڑ (کارٹلائزیشن) کو بے نقاب کرتے ہوئے دو بڑی کمپنیوں عائشہ اسٹیل ملز لمیٹڈ اور انٹرنیشنل اسٹیل لمیٹڈ پر مجموعی طور پر 1 ارب 50 کروڑ روپے کا بھاری جرمانہ عائد کردیا ہے ۔کمیشن کے مطابق دونوں کمپنیوں نے اسٹیل مصنوعات کی قیمتوں میں غیر قانونی طور پر اضافہ کیا اور جولائی 2020 سے دسمبر 2023 تک فعال کارٹل کے ذریعے مارکیٹ میں قیمتوں کا گٹھ جوڑ برقرار رکھا جو کہ کمپیٹیشن ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی ہے ۔فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عائشہ اسٹیل ملز پر 64 کروڑ 83 لاکھ روپے جبکہ انٹرنیشنل اسٹیل ملز پر 91 کروڑ 42 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے دونوں کمپنیوں کو 60 روز کے اندر جرمانے کی رقم قومی خزانے میں جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے ، بصورت دیگر1 لاکھ روپے اضافی جرمانہ عائد ہوگا۔

 

