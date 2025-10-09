ویزا ڈائریکٹ کے ذریعے اسٹیبل کوائن پریفنڈنگ پائلٹ لانچ کیاجائیگا
کراچی(بزنس ڈیسک) ویزا نے اعلان کیا ہے کہ وہ ویزا ڈائریکٹ کے ذریعے ایک اسٹیبل کوائن پریفنڈنگ پائلٹ لانچ کرے گا۔ ویزا ڈائریکٹ ایک عالمی منی موومنٹ پلیٹ فارم ہے جو 11 ارب سے زائد اہل کارڈز، بینک اکاؤنٹس اور والٹس کو جوڑتا ہے۔۔۔
یہ سہولت کاروباری اداروں کو دنیا بھر میں رقوم منتقل کرنے کا نیا طریقہ فراہم کرے گی ۔ اس پائلٹ پروگرام کے ذریعے ویزا ڈائریکٹ اسٹیبل کوائنز کو ایک نئے فنڈنگ سورس کے طور پر آزما رہا ہے ۔ اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ رقوم کی منتقلی میں حائل رکاوٹوں کو کم کیا جائے ، کاروباری اداروں کو لیکویڈیٹی یعنی فوری دستیاب سرمایہ تک تیز تر رسائی دی جائے ، اور مالیاتی اداروں کو عالمی ادائیگیوں کے انتظام میں زیادہ لچک فراہم کی جائے ۔ویزا کے صدر برائے کمرشل اینڈ منی موومنٹ سلوشنز کرس نیوکرک نے کہا کہ ویزا ڈائریکٹ میں اسٹیبل کوائنز کے نئے انضمام نے ایک ایسی بنیاد رکھ دی ہے جس کے ذریعے رقوم دنیا بھر میں فوری طور پر منتقل ہو سکیں گی۔