پولٹری فارمرز کاچوزوں پر ایف ای ڈی ختم کرنے کا مطالبہ
نرخ ریکارڈ حد تک گرچکے ،محصول سے پیداواری اخراجات بڑھ رہے
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پولٹری فارمرز نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر چوزوں پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی (ایف ای ڈی)کو ختم کرے ، کیونکہ مقامی مارکیٹ میں قیمتیں ریکارڈ حد تک گرچکی ہیں اور یہ محصول پیداوار کے اخراجات میں اضافے کا سبب بن رہا ہے ۔چوزوں کی قیمتیں جو پہلے تقریباً 227 روپے فی چوزہ تھیں، حالیہ ہفتوں میں 40 سے 50 روپے تک گر گئی ہیں۔ فارمرز نے بتایا کہ ایف ای ڈی اسی وقت عائد کی گئی تھی جب قیمتیں بلند تھیں، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے ۔بلوچستان چیپٹر کے معروف پولٹری فارمر اور ریٹ کمیٹی رکن عمران خان نے کہا ہے کہ برائلر چکن کی ماہانہ پیداوار تقریباً 170 ملین برڈز تک پہنچ گئی ہے جبکہ طلب صرف 140 ملین ہے ۔ زائد سپلائی کے باعث چوزوں اور برائلر چکن کی قیمتوں میں شدید کمی دیکھنے میں آئی ہے ۔عمران خان نے کہا کہ فارمرز کو بھاری نقصان ہورہا ہے ۔