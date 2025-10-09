صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولٹری فارمرز کاچوزوں پر ایف ای ڈی ختم کرنے کا مطالبہ

  • کاروبار کی دنیا
پولٹری فارمرز کاچوزوں پر ایف ای ڈی ختم کرنے کا مطالبہ

نرخ ریکارڈ حد تک گرچکے ،محصول سے پیداواری اخراجات بڑھ رہے

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پولٹری فارمرز نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر چوزوں پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی (ایف ای ڈی)کو ختم کرے ، کیونکہ مقامی مارکیٹ میں قیمتیں ریکارڈ حد تک گرچکی ہیں اور یہ محصول پیداوار کے اخراجات میں اضافے کا سبب بن رہا ہے ۔چوزوں کی قیمتیں جو پہلے تقریباً 227 روپے فی چوزہ تھیں، حالیہ ہفتوں میں 40 سے 50 روپے تک گر گئی ہیں۔ فارمرز نے بتایا کہ ایف ای ڈی اسی وقت عائد کی گئی تھی جب قیمتیں بلند تھیں، لیکن اب صورتحال بدل  گئی ہے ۔بلوچستان چیپٹر کے معروف پولٹری فارمر اور ریٹ کمیٹی رکن عمران خان نے کہا ہے کہ برائلر چکن کی ماہانہ پیداوار تقریباً 170 ملین برڈز تک پہنچ گئی ہے جبکہ طلب صرف 140 ملین ہے ۔ زائد سپلائی کے باعث چوزوں اور برائلر چکن کی قیمتوں میں شدید کمی دیکھنے میں آئی ہے ۔عمران خان نے کہا کہ فارمرز کو بھاری نقصان ہورہا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak