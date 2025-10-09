جاپانی آٹو کمپنی کا گاڑیوں کی کمرشل امپورٹ پر غور
ای ڈی بی سے تجارتی بنیادوں پر درآمد کیلئے رہنمائی کی درخواست کردی
کراچی(بزنس رپورٹر)استعمال شدہ گاڑیوں کی تجارتی بنیادوں پر درآمد کی اجازت نے پاکستان میں جاپانی گاڑیاں تیار کرنے والی نجی کمپنی کو بھی اپنا بزنس ماڈل تبدیل کرنے پر مجبور کردیا۔ لاکھوں افراد کو روزگار فراہم کرنے ، بھاری محصولات ادا کرنے اور عالمی معیار کی گاڑیاں مقامی سطح پر تیار کرنے والی کمپنی نے گاڑیوں کی کمرشل امپورٹ میں دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ سے تجارتی بنیادوں پر استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد کیلئے رہنمائی کی درخواست کردی ہے ۔کمپنی نے ای ڈی بی سے رابطہ کرتے ہوئے طریقہ کار،مطلوبہ دستاویزات اور تعمیل کے تقاضوں کے بارے میں وضاحت طلب کی ہے تاکہ استعمال شدہ گاڑیوں کی کمرشل درآمد کا عمل شروع کیا جا سکے ۔آئی ایم سی نے ای ڈی بی کو ارسال کردہ خط میں واضح کیا ہے کہ اگرچہ کمپنی کی بنیادی توجہ مقامی سی کے ڈی آپریشنز کو برقرار رکھنے اور وسعت دینے پر مرکوز ہے جو روزگار، مقامی پیداوار اور ملکی قدر میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔