صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹاک ایکسچینج،مندی برقرار،انڈیکس 735پوائنٹس گرگیا

  • کاروبار کی دنیا
اسٹاک ایکسچینج،مندی برقرار،انڈیکس 735پوائنٹس گرگیا

پرافٹ ٹیکنگ کا رجحان،100انڈیکس 164,530.80پوائنٹس پر بند

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان اسٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس)میں جمعرات کو کاروبار کے دوران غیر یقینی اور اتار چڑھاؤ کا سلسلہ دیکھا گیا کیونکہ سرمایہ کاروں نے آئی ایم ایف اور پاکستانی حکام کے درمیان غیر حتمی مذاکرات کے تناظر میں منافع کے حصول کیلئے شیئرز کی فروخت کو ترجیح دی۔ دن کا آغاز مثبت انداز میں کیا ،ابتدائی گھنٹوں میں کے ایس ای 100 انڈیکس بڑھ کر بلند ترین سطح 166,729.97 پوائنٹس تک جا پہنچا۔ تاہم دورانِ سیشن حصص کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری رہا اور آخری گھنٹوں میں منافع سمیٹنے کی وجہ سے کے ایس ای 100 انڈیکس 164,306.76 پوائنٹس گر گیا۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس 735.94 پوائنٹس کی کمی سے 164,530.80 پوائنٹس پر بند ہوا۔اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 181 پوائنٹس کی کمی سے 50635پوائنٹس اور آل شیئرز انڈیکس 436پوائنٹس کی کمی سے 100077پوائنٹس پر بند ہوا۔فیوچر ٹریڈنگ کے تحت 17.27 ارب کے سودے طے پائے ۔مجموعی طور پر 481کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا جس میں سے 184کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ،264میں کمی اور33میں استحکام رہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کوٹ کے پچھلے حصے کو کاٹا کیوں جاتا ہے ،وجہ جانئے

سپین، پرتعیش جزیرہ جہاں انسانوں سے زیادہ بلیاں آباد

ٹرینوں میں سیٹ بیلٹ موجود نہ ہونیکی وجہ جانتے ہیں؟

دبئی:دنیا کا سب سے قیمتی لباس تیار، قیمت 1 ملین ڈالر

کمر درد سے نجات کیلئے چینی خاتون 8مینڈک نگل گئی

امریکی ہوٹل میں بھوت پکڑنے کے مقابلے کا اعلان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ
Dunya Bethak