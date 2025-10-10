ہاتھ سے بنے قالینوں کی عالمی نمائش کا اختتام
لاہور(این این آئی)ہاتھ سے بنے قالینوں کی عالمی نمائش کا کا میاب اختتام ہوگیا۔غیر ملکی خریداروں کی جانب سے کئے گئے معاہدوں کی وجہ سے رواں مالی سال ہاتھ سے بنے قالینوں کی برآمدات میں بڑے پیمانے پر اضافے کا تخمینہ ہے۔
پی سی ایم ای اے کے چیئرمین میاں عتیق الرحمان اور چیئرمین ایگزی بیشن ریاض احمد نے بتایا کہ 3 روزہ عالمی نمائش نے ہماری توقعات سے بڑھ کر کامیابی حاصل کی ہے ، غیر ملکی خریداروں نے اعلی معیار اور دیدہ زیب ڈیزائنوں کی وجہ سے پاکستانی مصنوعات کو بے حد پذیرائی دی ہے ۔