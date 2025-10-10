صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہاتھ سے بنے قالینوں کی عالمی نمائش کا اختتام

  • کاروبار کی دنیا
ہاتھ سے بنے قالینوں کی عالمی نمائش کا اختتام

لاہور(این این آئی)ہاتھ سے بنے قالینوں کی عالمی نمائش کا کا میاب اختتام ہوگیا۔غیر ملکی خریداروں کی جانب سے کئے گئے معاہدوں کی وجہ سے رواں مالی سال ہاتھ سے بنے قالینوں کی برآمدات میں بڑے پیمانے پر اضافے کا تخمینہ ہے۔

 پی سی ایم ای اے کے چیئرمین میاں عتیق الرحمان اور چیئرمین ایگزی بیشن ریاض احمد نے بتایا کہ 3 روزہ عالمی نمائش نے ہماری توقعات سے بڑھ کر کامیابی حاصل کی ہے ، غیر ملکی خریداروں نے اعلی معیار اور دیدہ زیب ڈیزائنوں کی وجہ سے پاکستانی مصنوعات کو بے حد پذیرائی دی ہے ۔

پاکستان

حکومت اور فوج کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوچکا:جہاں دہشتگردوں کی پناہ گا ہیں ہونگی وہاں سب کو بھگتنا پڑے گا:وزیر دفاع

حماس،اسرائیل میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ،پیر یا منگل کو یرغمالیوں کی رہائی ہوگی:ٹرمپ

پنجاب:ہائی ٹیک زرعی مشینری کیلئے3کروڑ تک بلا سود قرضے:زراعت کو جدید خطوط پراستوار کرینگے:مریم نواز

سہیل آفریدی کو دہشتگردوں کی سپورٹ کے لیے لایا گیا:عطاتارڑ

پشاور:پی ٹی آئی پارلیمانی اجلاس،سہیل آفریدی کی مکمل حمایت:اب دوبار کوئی عہدہ نہیں لوں گا:گنڈا پور

سپریم کورٹ ججز نے چاہتے نہ چاہتے26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کر لیا:جسٹس جمال مندوخیل

