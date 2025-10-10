کھیلوں کے سامان کی برآمدات میں 10فیصداضافہ
دوماہ میں ملک کو76.65ملین ڈالرزرمبادلہ حاصل ہوا،اسٹیٹ بینک
اسلام آباد(اے پی پی)ملک سے کھیلوں کے سامان کی برآمدات میں جاری مالی سال کے دوران اضافہ ریکارڈکیاگیا۔اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال کے پہلے دوماہ میں کھیلوں کے سامان کی برآمدات سے ملک کو76.65ملین ڈالرزرمبادلہ حاصل ہواجوگزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلہ میں 10.64فیصدزیادہ ہے ۔گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں کھیلوں کے سامان کی برآمدات کاحجم 69.28ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اگست میں کھیلوں کے سامان کی برآمدات کاحجم 38.098 ملین ڈالرریکارڈکیاگیا جوجولائی میں 38.56 ملین ڈالراورگزشتہ سال اگست میں 32.40ملین ڈالر تھا، مالی سال 2025میں کھیلوں کے سامان کی برآمدات کاحجم 408.59ملین ڈالرریکارڈکیاگیاتھا۔ اعدادوشمار کے مطابق جاری مالی سال کے پہلے دوماہ میں فٹ بالز کی برآمدات سے ملک کو47.57ملین ڈالرزرمبادلہ حاصل ہواجوگزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے 38.46ملین ڈالرکے مقابلہ میں 23.70فیصدزیادہ ہے۔