پاکستان پیرس الائنڈ فنانس فیلوشپ کیساتھ کلائمٹ اسمارٹ بینکنگ کی جانب گامزن

پاکستان پیرس الائنڈ فنانس فیلوشپ کیساتھ کلائمٹ اسمارٹ بینکنگ کی جانب گامزن

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان اکتوبر 2025ء میں پیرس الائنڈ فنانس فیلوشپ کے آغاز کے ساتھ کلائمٹ اسمارٹ بینکنگ اور سرمایہ کاری کی جانب فیصلہ کن قدم بڑھا رہا ہے۔

اس فیلوشپ میں جرمن وفاقی وزارت برائے اقتصادی تعاون و ترقی کی مالی معاونت شامل ہے جبکہ اسے جرمن ترقیاتی ایجنسی پاکستان نے اسٹیٹ بینک کے تعاون سے نافذ کیا ہے ۔یہ فیلو شپ پاکستان کے مالی شعبے کو عالمی ماحولیاتی معیارات سے ہم آہنگ کرنے میں ایک سنگِ میل کی حیثیت رکھتی ہے ،فیلوشپ مرکزی بینک، کمرشل بینکوں، ترقیاتی مالی اداروں اور دیگر ریگولیٹری اداروں کے سینئر حکام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے گی ۔ 

 

